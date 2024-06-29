簡訊一覽
●九龍居屋王三房再現「5字頭」成交。世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園14座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔享內園景，上月以598萬元未補價第二市場價放售，減價後以580萬元售出，呎價約9,797元。
●新世界發展(00017)的沙田大圍站上蓋柏傲莊III，昨日新增一宗兩房單位終止交易。自項目公布拆卸重建後，累計錄得約474宗同類個案，佔成交量846宗的約56%，涉及總成交金額共逾71億元。
●中國電信(00728)上月股東周年大會原已批准續聘羅兵咸永道為截至2024年12月31日止年度的外部核數師，但公司昨稱，基於審慎原則，綜合考慮對審計服務的需求，擬組織開展2024年度外部核數師公開選聘工作，待結果明確再按相關要求審議。
●筆克遠東(00752)截至4月底止上半財政年度，收入按年增長18%至29.42億元，純利按年增長89.59%至1.91億元，每股中期息加碼1.75倍至5.5仙。
●恒大汽車(00708)昨舉行股東會，共3項決議案均遭逾99%投票股東反對而未獲通過。該3項決議案包括有關授予董事一般授權以配發股份、授予董事一般授權以回購股份，及據回購股份數額而擴大授予董事一般授權以配發額外股份。
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