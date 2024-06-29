●九龍居屋王三房再現「5字頭」成交。世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園14座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔享內園景，上月以598萬元未補價第二市場價放售，減價後以580萬元售出，呎價約9,797元。