遠展估港樓價短線觸底
遠東發展(00035)主席兼行政總裁邱達昌表示，對香港前途長遠感到樂觀，但房地產業顯得遜色。一來因為住宅市場貨源多，二來利率高企。短線來說，樓價經已觸底，「但暫時不會大升」。
他支持香港政府推出多項政策，令每一位想上車的人士能夠上車，奈何由於目前利息貴而受到阻礙，可是他相信利率在明年會回落。
對寫字樓市場感悲觀
商廈市道方面，他形容「我哋係好命」，因旗下寫字樓物業不多，現時「寫字樓真係好大鑊」。以外國為例，他看到人們辦公的習慣改變，不會回公司工作。至於何時會回復，他坦言「唔識睇」，因為「寫字樓唔係一個周期，而是一個基本因素改變」，故他對寫字樓市場感到很悲觀。
集團旗下香港樓盤方面，他謂，會先推出與新世界發展(00017)合作的啟德柏蔚森I，形容價格將會是「難以置信」，詳情有待公布。之後會順序推出公司在上環和清水灣的項目。
管理層表示，集團目前可售資源超過200億元，當中，60億至70億元料可以在2025財政年度內入帳。
另外，公司目前積極減債，2024財政年度經調整淨資產負債比率為68.1%，按年減少5.7個百分點。邱達昌稱，希望18個月內減至60%上下的水平，方法包括經常性收入逐步上升，及出售非核心資產，後者包括非集團管理的酒店和停車場物業。另外，公司亦會考慮分拆業務上市，其物業按揭公司BC Investment也在考慮之列。
另邊廂，遠東酒店實業(00037)截至3月底止年度虧損擴大3.15倍至3,301.72萬元，不派息。虧損增加原因是香港投資物業之公允價值減少，以及北京服務式物業及九華徑項目相關的法律及專業費用增加。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：