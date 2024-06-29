遠展估港樓價短線觸底

他支持香港政府推出多項政策，令每一位想上車的人士能夠上車，奈何由於目前利息貴而受到阻礙，可是他相信利率在明年會回落。

對寫字樓市場感悲觀 商廈市道方面，他形容「我哋係好命」，因旗下寫字樓物業不多，現時「寫字樓真係好大鑊」。以外國為例，他看到人們辦公的習慣改變，不會回公司工作。至於何時會回復，他坦言「唔識睇」，因為「寫字樓唔係一個周期，而是一個基本因素改變」，故他對寫字樓市場感到很悲觀。

管理層表示，集團目前可售資源超過200億元，當中，60億至70億元料可以在2025財政年度內入帳。

另外，公司目前積極減債，2024財政年度經調整淨資產負債比率為68.1%，按年減少5.7個百分點。邱達昌稱，希望18個月內減至60%上下的水平，方法包括經常性收入逐步上升，及出售非核心資產，後者包括非集團管理的酒店和停車場物業。另外，公司亦會考慮分拆業務上市，其物業按揭公司BC Investment也在考慮之列。