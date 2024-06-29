都大購紅磡酒店作學生宿舍

提供255間房 設獨立浴室

該項目鄰近港鐵何文田站及都大校園，原名為城木酒店，現時分為兩座，樓高16層，建築面積約66,400方呎，設有255間客房，可供約480人入住，房間均設有獨立浴室。該大學已成立工作小組，籌備學生住宿事宜，主要提供予非本地學生入住。同時，因應校園近年漸趨國際化，部分房間將或預留予交換生和訪問學者使用。