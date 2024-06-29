都大購紅磡酒店作學生宿舍
大專留學生比例大增，學生宿舍需求殷切，香港都會大學落實購入紅磡蕪湖街84至102號全新酒店作學生住宿用途，並將命名為MU88，目標最快於今年8月啟用。
提供255間房 設獨立浴室
該項目鄰近港鐵何文田站及都大校園，原名為城木酒店，現時分為兩座，樓高16層，建築面積約66,400方呎，設有255間客房，可供約480人入住，房間均設有獨立浴室。該大學已成立工作小組，籌備學生住宿事宜，主要提供予非本地學生入住。同時，因應校園近年漸趨國際化，部分房間將或預留予交換生和訪問學者使用。
據了解，上述酒店原業主為資深投資者羅守泓，去年市傳獲都會大學以約10億元洽購。第一太平戴維斯香港董事總經理袁志光透露，項目原業主本計劃自行經營酒店，從沒打算出售，在疫情期間由洽商至完成交易，時間長達一年半，中段買家曾短暫放棄，轉而洽談其他物業。該物業狀況也由最初建築樓花期，到批出入伙紙、滿意紙及酒店牌照，最終以全新酒店配套交易。資料顯示，該大學本月亦承租宏安地產(01243)等的日新舍啟德其中逾100個宿位。
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