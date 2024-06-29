柏蔚森I或下周開價 將開放3個示範單位

新世界營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，自項目日前上載樓書後，各大代理已舉行近30場簡介會，對標準兩房戶的反應尤其熱烈，預計對租客用家及收租投資者具有吸引力。遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，即將開放3個示範單位，戶型涵蓋一房至三房。

發展商指，該盤單位配備逾10項最新一代專利設計。部分單位露台及工作平台設有多功能 「BALCONY+」，配備洗衣乾衣機，並預留空間放置小型家電，更設有防雨趟閘。同時有兩組可轉換位置的自家設計晾衣杆，每支承重達5公斤。

尚逸下周一賣81伙 此外，大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，已落實下周一作首輪銷售，盡推首兩張價單共81伙。集團物業總監彭偉雄指，項目已累接逾600張入票，按首輪將發售單位量計，暫錄超額認購逾6倍。他指，項目一房及兩房戶暫時得到較多買家垂青，當中不乏外區客源，也有內地客入票。首輪銷售會於今日晚上8時截票。