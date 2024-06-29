新盤概況：NOVO LAND 3B期7日內累沽203伙
上半年最後一場大型新盤銷售活動，新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨晚展開次輪銷售，發售156伙。當中有118伙以價單形式出售，其餘38伙特色單位則招標發售。市場消息指，截至晚上約9時半，單日沽約62伙。連同首輪銷售計，該期數於7日內累沽約203伙。NOVO LAND系列5個期數合計已售出約3,000伙。
緹外5日兩宗億元成交
近日豪宅交投活躍，嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，5日內錄得第2宗億元成交，昨透過招標以1.8億元售出第5座地下B室，實用面積4,176方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，外連2,061方呎花園，連一個車位沽出，呎價約43,103元。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目在今年上半年合共錄得13宗成交。
資料顯示，全盤提供61伙，由2022年10月開售至今，累沽18伙，總成交金額逾60億元，平均成交呎價近62,000元，上述最新沽出單位，成交價及呎價均為目前已售出單位中最低。
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