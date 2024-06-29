二手冧價 撤辣後升幅蒸發

樓價逾7載新低 10大屋苑半年買賣增六成 樓價於撤辣後一度上升，惟近期市況回落，升幅亦已全數蒸發。代理行一份反映二手樓價走勢的指數按周再挫約0.41%，不但跌穿辣招取消前的水平，更創逾7年半新低。回顧上半年住宅交投，在較多時間未有辣稅掣肘下，10大屋苑共錄1,147宗買賣，較去年下半年大增逾六成。

上述中原城市領先指數最新報142.79點，已連跌兩周累挫約1.2%，並抵銷了撤辣後的所有升幅，跌返2016年10月中時的水平，樓價今年上半年暫跌約3%，若相比2021年8月的191.34點歷史高位，至今已累挫約25.37%。

至於其他3項主要樓價指數，包括大型屋苑、中小型單位及大型單位，亦相繼按周下挫，跌幅約0.15至1.68%不等。期內市區樓價表現較弱，港島及九龍區樓價指數分別下跌約0.52%及0.28%。

黃埔交投125宗多95% 雖然樓價走勢向下，惟市場交投在撤辣後經歷一輪大爆發，帶動上半年住宅交投顯著增加。該行指出，10大屋苑於去年下半年錄716宗成交，相比下今年首6個月暫錄交投已明顯多出431宗。

上半年有9個屋苑買賣增加，以紅磡黃埔花園大增約95.3%最顯著，暫錄125宗成交，其餘升幅則介乎約20.8至94%不等。天水圍嘉湖山莊為今年交投最多項目，至今錄193宗買賣。

反觀，鰂魚涌康怡花園為今年唯一成交報跌兼交投最少屋苑，暫只有約44宗，微跌約4.3%。樓價方面，首6個月10大二手屋苑中，佔半數呎價下跌，並以鴨脷洲海怡半島減少約11.1%最慘淡，本月平均呎價約12,989元。

若單計6月，該批屋苑交投有所回落，暫錄約129宗成交，按月減少約24.1%。當中佔8個買賣減少，以嘉湖山莊下挫約56.7%最多，暫錄約13宗。至於鰂魚涌太古城亦跌約7.7%至24宗，其中有7宗屬於帳面虧損成交，佔比例近三成。

沙田花園城7年貶值18% 事實上，市場虧蝕個案續現，中原姚枝榮表示，沙田花園城1期雅芳苑低層G室兩房戶，實用面積約301方呎，減價50萬元，以320萬元沽，呎價約10,631元。原業主持貨約7年帳蝕約72萬元，單位貶值約18.4%。

該行黃家全稱，奧運站凱帆軒1座中層B室兩房單位，以848萬元易手，呎價約18,158元，單位亦約6年貶值約87萬元，跌價約9.3%。

買家出價較以往審慎，市場再錄低估價成交。世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座高層E室海景兩房戶，實用面積約451方呎，放盤僅約3周即劈價75萬元或約9.1%，以約745萬元沽出，呎價約16,519元。較銀行估價低約4.5%，亦較兩個月前同類單位售價低約3%。

10大屋苑上半年交投表現 二手樓價指數走勢