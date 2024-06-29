遠洋反對清盤呈請 股價挫10%

遠洋表示，就其境外流動資金狀況制訂整體解決方案方面，已取得重大進展，與現有銀團貸款之貸款人之協調委員會的討論，目前已進入後期階段，且預期將於適當時候就整體債務管理安排之主要條款達成協議。該企正在與其財務顧問及法律顧問緊密合作，並與其債權人進行討論，以制訂整體債務管理安排。