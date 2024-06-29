遠洋反對清盤呈請 股價挫10%
違約內房遭提出清盤呈請的消息貫穿上半年，遠洋集團(03377)在6月份壓軸公布，收到美國紐約梅隆銀行有限公司倫敦分行向香港高等法院提出的清盤呈請，有關未償還由全資附屬遠洋地產寶財IV有限公司發行、遠洋集團負責擔保的票據，涉及本金總額4億美元及應計利息。遠洋集團將尋求法律措施以堅決反對該呈請，惟該企股價昨急挫10.66%，收報0.335元，創逾7周新低。
遠洋表示，就其境外流動資金狀況制訂整體解決方案方面，已取得重大進展，與現有銀團貸款之貸款人之協調委員會的討論，目前已進入後期階段，且預期將於適當時候就整體債務管理安排之主要條款達成協議。該企正在與其財務顧問及法律顧問緊密合作，並與其債權人進行討論，以制訂整體債務管理安排。
因此，遠洋現無意就公司股份轉讓向高等法院申認可令，並將在稍後階段結合其整體債務管理安排之進度，考慮是否有必要向高等法院申認可令。同時，公司將盡力與呈請人保持主動、良好的溝通；而該企旗下8筆境外美元證券會續停牌。
時代中國與債權人達共識
另一房企時代中國控股(01233)宣布，已就有關重組現有債務工具整體建議的高級別及關鍵性商業條款，與債權人小組在原則上達成共識。惟公司仍在與債權人小組就建議的最終條款及建議重組相關之其他商業及法律條款進行磋商，尚未就建議或就支持建議重組訂立任何具有法律約束力的協議，預期繼續與債權人小組及現有銀團貸款下的貸款人積極進行建設性對話。
自去年4月初停牌至今的祥生控股(02599)，昨公布今年首5個月合約銷售額19.39億元人民幣，按年挫75.35%。
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