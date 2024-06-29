華車廠2030年全球市佔望達1/3

中國電動車產業發展一日千里，不少中資車企亦在海外市場加快擴張。顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）最新的報告估計，到2030年時，中國品牌汽車將佔到全球汽車市場三分之一的市場份額。以具體銷量計，中國品牌海外銷量將從今年的300萬輛增長到900萬輛，亦意味在海外地區的市場份額將從3%增長到13%。

中國品牌汽車今年在全球的市佔率預計為21%；其中在海外地區的市佔率僅有3%。惟艾睿鉑指出，在世界其他大多數主要地區，市場份額預計將呈指數級增長，其中，在俄羅斯市場的增長最為引人注目，到2030年，中國品牌汽車在俄羅斯市場份額將從目前的33%翻倍，飆升至69%。

報告指出，中國汽車銷量增長將建立在成本優勢之上；同時透過本地化生產策略，中國車企加快在外建廠實現「就地銷售」中國車廠還有先進的技術水平，可以滿足消費者對汽車設計和新鮮感不斷變化的偏好。

艾睿鉑汽車和工業全球聯合席主管Mark Wakefield表示︰「中國是汽車行業新的顛覆者——能夠創造出更快上市、更便宜、技術和設計先進、生產效率更高的汽車。」他指出，中國品牌汽車創造新產品的時間只有20個月，是傳統汽車製造商（40個月）的一半。分析還發現，中國品牌享有35%的成本優勢，可以靈活地（在歐洲和其他地方）降低價格以抵銷關稅。

吉汽亦罕有地公布了季度業績，截至3月底止一季收入為523.15億元（人民幣‧下同），按年升56.13%；股東應佔溢利按年升1.18倍至15.61億元。吉汽表示，旗下高端新能源車品牌極氪整體業績表現優秀，首季銷量按年大升1.17倍至3.3萬輛；毛利率亦按年增加3.4個百分點至12.3%。

吉汽昨晚進而宣布，其與雷諾和母企吉利控股組成的合資公司Horse Powertrain獲沙特阿美入股，吉汽等原有股東會共向其出售一成股份，期望在全球開發可負擔、高效及低碳排放的引擎，於甲醇和氫等低碳燃料技術取得領先地位。