港上月存款總額增 首5月貸款縮2%

香港金融管理局公布，今年首5月本地貸款與墊款總額按年下跌2.4%；單計5月跌0.4%，其中在本港使用（包括貿易融資）及境外使用貸款分別下跌0.3%及0.7%。

按揭統計方面，5月新申請貸款個案較4月份減少16.1%，至8,077宗。新批出的按揭貸款額較4月份增加8.8%，至316億元。5月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至18,561億元，但按揭貸款拖欠比率維持於0.09%，經重組貸款比率維持於接近0%。

存款方面，上月認可機構存款總額升1.1%，首5個月存款總額及港元存款分別累升3.2%及0.9%；人民幣存款上月升4.2%，5月底為11,340億元人民幣，主要反映企業資金流動。金管局提醒，存款變動受利率走勢、市場集資活動等多項因素影響，宜觀察較長趨勢，毋須過度解讀個別月份波動。

外匯基金資產月減838億 5月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.4%，按年均升1.5%。上月經季節因素調整港元貨幣供應量M1下跌0.1%，按年跌8.4%，部分反映投資相關活動。

另外，截至今年5月底，外匯基金總資產為39,791億元，較上月末減838億元。即使有負債證明書被贖回（把港元換回美元），基金投資組合利息及估值重估使支持資產有所增加，支持比率升至111.26%，即可超額維持聯繫匯率。