7企齊招股共籌46億
西銳最重磅 上半年新股集資21載低
新股趕半年結，昨日有7間企業齊齊接力招股，合共集資最多46.43億元。總結上半年，僅錄得30宗新上市，按年少3宗，集資總額按年下跌27.07%至130.54億元，為21年來同期新低。有市場人士憂慮，本港正失去集資能力，寄語要守住國際金融中心地位。
香港總商會前總裁梁兆基表示，過往3年，港股市值蒸發近5萬億美元（約39萬億港元），幾乎流失了整個印度股市的市值，總市值也被印度超越。目前許多港股的市帳率（PB）已跌至低於一倍，意味股價相對資產淨值有折讓，與此同時，本港金融市場漸漸失去集資能力。
他指，香港是內地唯一可以用美元融資的地方，強調本港國際金融中心地位不可失去，亦要力谷貿易和金融業，方能發揮「倍數效應」。
事實上，即使招股活動轉活躍，但仍以小型集資新股為主。昨日加入招股行列的新股，其中兩隻集資額少於兩億元，另有兩隻不多於4億元。最重磅的是國營軍工巨頭中國航空工業集團（AVIC）控股的小型飛機生產商西銳(02507)，集資最多15.36億元。
老鋪黃金首掛飆72%
回看3隻趕在上半年完結前登陸資本市場的新股，當中以內地應用程式開發介面（API）數據流通服務商天聚地合(02479)表現「最Chok」及最差，一度高見117.2元，較招股價83.33元抽高40.64%，惟尾市急插，最多跌27.87%，低見60.1元，最終以跌幅27.81%收市，報60.15元，每手帳蝕1,159元。
順豐再遞上市申請
企業排隊上市，內地速遞巨頭順豐控股再向聯交所遞交上市申請，其於去年8月首次遞表，至今年2月因期限已過而失效。早前有傳其計劃在港集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。
另外，北京同仁堂旗下的中醫醫療集團同仁堂醫養投資亦申請在港上市，去年扭虧為盈，賺2,713.6萬元人民幣，2022年蝕1,897.5萬元人民幣。
至於下周二在GEM（前稱創業板）首掛的新加坡精密工程服務供應商元續科技(08637)，接獲30,583份申請，公開發售部分超購2,479.6倍，為本港新股史上超購榜第六位。其以2.42元定價，近招股價下限。不過，上市前的暗盤表現失色，在輝立收報1.72元，每手帳蝕700元；在耀才收報1.73元，亦跌逾28%，每手帳蝕690元；在富途收報2.03元，低16.11%，每手帳面損手390元。
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