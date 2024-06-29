7企齊招股共籌46億

西銳最重磅 上半年新股集資21載低 新股趕半年結，昨日有7間企業齊齊接力招股，合共集資最多46.43億元。總結上半年，僅錄得30宗新上市，按年少3宗，集資總額按年下跌27.07%至130.54億元，為21年來同期新低。有市場人士憂慮，本港正失去集資能力，寄語要守住國際金融中心地位。

香港總商會前總裁梁兆基表示，過往3年，港股市值蒸發近5萬億美元（約39萬億港元），幾乎流失了整個印度股市的市值，總市值也被印度超越。目前許多港股的市帳率（PB）已跌至低於一倍，意味股價相對資產淨值有折讓，與此同時，本港金融市場漸漸失去集資能力。

他指，香港是內地唯一可以用美元融資的地方，強調本港國際金融中心地位不可失去，亦要力谷貿易和金融業，方能發揮「倍數效應」。

順豐再遞上市申請 企業排隊上市，內地速遞巨頭順豐控股再向聯交所遞交上市申請，其於去年8月首次遞表，至今年2月因期限已過而失效。早前有傳其計劃在港集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

另外，北京同仁堂旗下的中醫醫療集團同仁堂醫養投資亦申請在港上市，去年扭虧為盈，賺2,713.6萬元人民幣，2022年蝕1,897.5萬元人民幣。

7間公司在港招股詳情