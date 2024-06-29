Nike估今季銷售降10% 削全年指引 股價低開

Nike上季業績勝市場預期，但預計6月起的本財政年度第一財政季度的銷售將下跌10%，跌幅顯著差過市場預期的3.2%，主因是內地銷售疲弱。更甚的是，管理層下調業績指引，預計本財年銷售會由稍升，變為錄中單位數跌幅，遜市場原預期的上升0.9%；上半財年更由下跌低單位數改為下跌高單位數，拖累股價周五早段暴瀉19.41%。

該公司行政副總裁兼財務總監弗蘭德進一步解釋，由於線上銷售放緩、經典鞋類例如Air Force 1的特許經營計劃減少、大中華地區「宏觀不確定性增加」，以及Nike在各個市場上出現「消費趨勢不平衡」，才下調業績預期。該公司還預計，隨着更多的創新和經典特許經營業務縮減，批發銷售將會放緩。

回顧截至今年5月底止的第四財政季度，該企收入126.06億美元，按年跌約1.79%，也低於市場預期，經調整每股盈利1.01美元，勝預期的0.83美元。

警告內地前景更疲軟 第四季度雖然內地所有銷售渠道表現均見下降，主要是宏觀環境未見太好，但內地銷售額也達18.63億美元，高於預期。然而，弗蘭德警告，中國的「前景更為疲軟」，並表示若非內地電商提前啟動618購物節，內地銷售額可能會低於內部預期。他表示，中國市場的促銷力度仍很大，將繼續謹慎管理自身與合作夥伴的庫存，近期前景有所減弱，但長遠來看對在內地的競爭仍然充滿信心。

貢獻最大的市場北美，銷售額為52.78億美元，亦低於預期的54.5億美元。旗下品牌Converse再次蟬聯表現最弱的一員，季度收入4.8億美元按年跌18%，主要是因為北美和西歐市場表現不似預期所導致。

綜觀2024財年，該企銷售額為513.62億美元，與前一年度持平。如不計疫情的3年，這是公司2010年以來最慢的年度銷售增長速度。弗蘭德表示，具規模的復甦需時，「儘管未來幾個季度將充滿挑戰，但我們有信心重新為Nike定位，透過更平衡的產品組合使其更具競爭力，從而推動可持續、盈利的長期增長。」