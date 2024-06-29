六福去年賺17億歷來次高

六福去年收入153.25億元，按年升27.95%，主要受惠於低基數效應，以至香港及澳門與內地全面通關，刺激香港及澳門零售業務復甦。毛利率按年增加0.2個百分點至27.2%。截至3月底止，在港有54間自營店，按年淨增9間。

本季港澳同店銷售挫35% 該公司坦言，面對宏觀經濟不明朗、消費意欲低迷及人民幣匯率下跌等種種挑戰，今年1至3月份的銷售表現受一定程度影響，而金價飆升及創新高情況在4月加劇，進一步影響黃金產品銷情，但毛利率提升有助減低銷售下跌的影響。於今年4月至6月21日，港澳市場的同店銷售跌35%，而內地市場跌20%。

該公司指，內地政府正着力擴大內需，有助市場逐漸復甦，期望在宏觀經濟及零售氣氛有所改善下，零售業務得以重拾升軌，故對中長線業務前景樂觀，未來仍將會擴展內地市場，並預期來年店舖數目仍有正增長。另外，公司看好海外市場的龐大發展潛力，預告將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃來年在海外市場將淨增約15間店舖。