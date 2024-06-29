謝瑞麟全年虧損擴至3.7億 淨債務增31%

多項收入倒退 關港5舖 截至3月底，該集團的計息銀行貸款總額為10.6億元，其中5.69億元乃是流動負債。謝瑞麟在公告中提到︰「集團亦違反部分銀行借貸及銀行融資借貸的若干財務契諾，然而報告期結束前已獲得銀行豁免。鑑於在年結日前已獲得豁免，相關銀行借貸繼續分類為非流動負債。」

業績公告顯示，謝瑞麟多項業務收入均錄得倒退，其中批發業務收入按年跌21.9%至3.78億元；電子商貿業務收入亦下跌22.36%，至3.28億元。該集團解釋︰「於中國內地加盟店網絡的業務擴張速度有所放緩，導致營業額下跌……市場氣氛不佳加上其他現存的業務挑戰，嚴重影響批發業務的擴張步伐。」

整體而言，集團全年收入為26.54億元，毛利率僅為29.59%，較上一年度的35.07%大幅縮減5.48個百分點。集團亦有提到，這是由於毛利率相對較低之24K金產品銷售組合佔比上升，而天然鑽石珠寶產品的消費需求顯著下跌，導致全年度整體毛利率顯著下滑。

另外，集團又將港澳零售業務表現不振，歸因於「本地消費持續北移至內地或其他國家，以及疫情後旅客消費習慣的轉變」，導致了本地零售業自2024年初開始，持續停滯不前或甚至惡化。集團針對零售業尤其珠寶行業的銷售嚴重下滑，故積極與零售店舖業主商討降低租金成本、重組零售銷售網絡和調配人手以優化零售層面的人工成本，並關閉了香港其中5間銷售表現較遜的分店。

內地方面，由於經濟環境受房地產市場持續整合而充滿挑戰，消費者的消費意欲仍然克制。集團觀察到內地自營店的銷售業績僅錄得輕微升幅，惟加盟店的營業額卻下滑。展望未來，在內部管理方面，集團將繼續把成本控制措施，作為各經營層面的首要任務。