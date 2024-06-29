餐飲業審慎開店

大快活上財年收入31.36億元，增速放緩至3.72%，期內本港及內地收入各升2.74%及21.99%，錄29.51億元及1.83億元，整體毛利率略升0.13個百分點至8.62%。單計下半財年，收入為15.78億元，按年及按半年分別升3.2%及1.34%，其中本港餐廳業務按年升2.45%至14.91億元。

暑假銷情難料 推新產品 行政總裁羅輝承表示，看到4至6月生意輕微下降，天雨是原因之一，整體人流下跌亦有一定影響。對於暑假銷情，他稱難料，一方面預估會有大量港人外出旅遊，另一方面集團亦伺機在午市及晚市推出新產品吸客，希望港人留在「香港食咗飯先」才再外出。

羅輝承提及，現時市況對特色餐廳，尤其是晚市的營運影響較大，所以相關門市開店步伐審慎，不會特別擴張。聚焦本業「大快活」的開店展望，他指由於其本質屬剛性需求，今年計劃在本港淨開7家門市，內地擬淨開設8間，去年整體單價為42元。

續租方面，他指，每年有約三分之一門市需要續租，最新有個別續組租金錄雙位數跌幅；對於坊間有指現時「結業潮」遍地開花，他稱不希望見到有同行結業，惟此現象凸顯行業有擴張以及減租機會。執行主席羅開揚補充︰「做到生意當然就會繼續續約」，部分跌租最多三成，強調個別地段人流跌得太多，租金減幅亦自然較大。

單計3月底止下半財年，翠華本港收入按年增長7.26%至2.47億元，挑戰反而是內地，期內生意額按年僅增1.74%至4.3億元，增速遠遜上半財年，而公司的內地業務收入貢獻明顯高於大快活或大家樂。集團稱，政府不斷出招刺激本地消費，正審慎布局開新店計劃，擬重返中環及尖沙咀兩大旅遊區，旗下部分品牌部署在澳門和新加坡開設分店，進一步拓展海外業務。

大快活昨股價變動不大，收市微升0.51%，報7.88元。翠華則升2.92%，收報0.211元。

餐飲企業年度業績比併