積金首6月表現4年最佳

強積金顧問公司GUM統計，上半年截至6月24日止，「GUM強積金綜合指數」上漲5.5%，人均賺13,364元，為過往4年表現最好的上半年。

按基金類別劃分，現時屬股票基金中最大類別、佔強積金總資產8.5%的美國股票基金，上半年錄13.4%的升幅。至於佔總資產共12.3%的香港股票基金及香港股票基金（追蹤指數），表現繼續「墊底」，首6個月僅升4.1%及5.8%。

GUM料全年回報達8% 即使上述兩種港股基金及大中華股票基金上半年淨走資合共逾103億元，GUM常務董事陳銳隆對恒指後市有信心，預計下半年有機會重上兩萬點，市場亦正觀望內地下月中舉行的三中全會是否有更多針對內房、消費等措施出台，料港股、A股緩慢上升。若下半年無地緣政治及黑天鵝問題爆出，估計今年全年強積金回報將最多錄8%的升幅，意味打工仔人均進帳最多3萬元。

美股方面，陳銳隆認為，標普500指數無論點數抑或市盈率均偏高，估計下半年未必複製到上半年13%的強勁升幅，但由於人工智能（AI）熱潮及市場對晶片的需求仍在，英偉達（Nvidia）仍有一定上升空間，亦相信AI可帶動企業生產力上升、美國企業盈利趨增，惟過程相對緩慢，同時估計下半年聯儲局只會減息一次。