日圓插穿161 中小企憂損業績

上半年表現最差的資產之一必數日圓，由於市場不斷推遲對美國聯儲局減息時間的預測，日本央行「收水」亦顯得首鼠兩端，日圓兌每美元周五進一步跌穿161大關，觸及161.28的又一個38年新低，以此計算跌幅達到10.31%，每百日圓兌港元低見4.842。

東京核心通脹2.1% 就在此際，財務省昨宣布，參與過兩次入市托匯的財務官神田真人將於7月31日卸任，改由國際局長三村淳接任，圓匯重上160水平。第一生命研究院首席經濟學家熊野英生表示，神田對於捍衞圓匯的言行相當「進取」，但難以判斷三村上場後如何做，不宜對大方向有過多揣測。日本財務大臣鈴木俊一昨日重申，不樂見匯市過度波動，並會「適當地回應」。

日本商工會議所昨日發表一項針對中小企的調查，54.8%受訪中小企認為日圓貶值不利業績，僅2.3%認為「顯著有利」，說「圓匯理想值為160或以上」者僅1%，以120至125之間為最優的受訪中小企比率為17.4%，為各水平最多。他們不喜歡日圓貶值的原因壓倒性是採購和能源價值上升，43.4%稱「成本上無法轉嫁令業績倒退」。

不過，日本政府重視的始終是通脹與工資上升之間形成良性循環。對全國通脹走勢有前瞻作用的東京消費物價指數（CPI），6月份按年漲幅為2.3%，漲幅較5月份多0.1個百分點，撇除新鮮食品的核心東京CPI按年升2.1%，不但較5月份的1.9%進一步回升，亦勝市場預期，再扣除能源價格的「雙核心」東京CPI，本月漲幅亦升至1.4%。

日股6個月飆18% 弱日圓對日本股市好壞一直有爭議，現時日股的投資邏輯之一仍是「擺脫通縮」，尤其是國民收入上升令需求改善，但分析相信，東京「雙核心」通脹令日央行不會太急「收水」，日股上半年最後一個交易日做好，日經平均指數升0.61%，收報39,583點，逐漸靠近今年首次突破，但得而復失的4萬點關，東證指數一度觸及2,821點的34年新高，收市報2,809點，升0.57%，兩項指數首6個月均累升逾18%，顯著跑贏中港股市。