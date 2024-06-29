滬股次季轉跌 人幣即期匯率連挫6個月

人民幣匯價徘徊逾7個月低位，加上外資顯著撤出，A股上半年最後交易日即使有疑似「國家隊」資金買入追蹤滬深300指數的交易所買賣基金（ETF），滬深股市3大指數仍難收復6月的失地。其中，滬綜指昨由跌轉升，收升0.73%，惟6月份累計跌幅達3.87%，連挫兩個月，第二季按季轉跌2.42%，即首季的2.22%升幅化灰，上半年「埋單」微跌0.25%。

國家隊疑再買ETF托市 由官方開出的人民幣中間價周五報7.1268兌每美元，按日略升兩點子，終止7連跌，卻仍然接近去年11月下旬的低位。人民幣在岸價昨午4時30分收報7.2659，日內低位距交易區間下限同樣不遠，即期匯率全月下行0.33%，連跌6個月，半年累跌2.36%。人民幣離岸價昨日高位僅見7.2908水平，每百港元兌約93.38元人民幣。

中國人民銀行貨幣政策委員會召開第二季例會指出，要加大已出台的貨幣政策實施力度，並在經濟回升過程中，關注長期收益率變化，保持人民幣在合理均衡水平上基本穩定，綜合施策、校正背離、穩定預期，以防上形成單邊一致預期。

內地資本市場方面，昨日早段聚焦多隻滬深300指數ETF的成交額，因為華泰柏瑞、易方達、華夏旗下滬深300指數ETF成交額再次同步擴大，共計逾64億元（人民幣‧下同）。惟大市交投氣氛臨近尾市快速降溫，滬深300指數收市升幅縮至0.22%，深成指及深圳創業板指數全日則收跌0.01%及1.16%。

總計6月，滬深300指數跌逾3%，深成指及創板指累挫5.51%及6.74%；第二季各自下滑2.14%、5.87%及7.41%，深成指及創板指雙雙跌足5個季度。上半年滬深300指數的成績表尚算力保不失，仍升0.89%，惟深成指及創板指分別跌7.1%及10.99%。

外資月內淨沽444億 外資減磅為過去一個月大市反彈一大阻力。北向資金循滬深股通連沽4日之後，昨轉為淨買入49.48億元A股，但6月淨賣出規模逾444億元，結束此前4個月追捧A股的形勢，亦為去年8月後單月撤資最多。

不過，摩根士丹利分析指，由於市場靜待中央委員會第三次全體會議（簡稱三中全會）在下月中召開，並關注樓市對最新寬鬆措施的反應，預計A股市場情緒會維持震盪。