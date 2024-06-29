美PCE物價升2.6%放緩 道指高開263

美國聯儲局最重視的通脹指標─5月個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.6%，增幅為2021年2月來新低，撇除能源及食品後的核心PCE物價指數按年升幅同樣是2.6%，符合預期；兩者分別較4月時增幅回落0.1個百分點及0.2個百分點。

9月減息機會未增加 由於數據大致符合市場的判斷，故未見美元匯率、債息有明顯變化，市場仍然押注9月有逾六成機會開始減息。

數據顯示，5月美國居民個人收入按月增長0.5%，惟個人消費增速僅為0.2%，意味消費增長的勢頭有所放緩。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員認為當局有65%機率在9月減息，與數據公布前的估算相若。美匯指數報105.87，變化不大；美國10年期國債孳息率輕微回落至4.266厘。

雖然通脹回落，惟國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，聯儲局最快也應該要等到年底才決定是否減息，意味着她支持美國推遲減息的做法。

她表示，美國經濟情況表現良好，主要受惠就業市場強勁及生產力改善，使美國有望成為二十國集團（G20）之中，唯一經濟增長率回復至新冠疫情前水平的成員國，故通脹上行風險亦較高。與此同時，美國應該把握經濟從疫情復甦的機會，制訂政策以削減財政赤字。IMF亦在一份報告中指出，美國迫切地需要扭轉公共債務佔國內生產總值（GDP）比率持續上升的趨勢。

美股3大指數周五早段向好，道指曾升263點，報39,427點；標指升40點，報5,523點；納指升176點，報18,035點。

諾基亞擬購美網絡商 企業消息方面，芬蘭電訊公司諾基亞（Nokia）宣布，以每股6.65美元收購美國網絡設備公司Infinera，出價較周四收市價溢價26.42%，總價值約23億美元（約179.4億港元）。諾基亞希望透過這次收購，增強內部技術能力並加強其光纖網絡業務。Infinera股價早段升17.3%，報6.17美元。

美國科網巨頭亞馬遜表示，預計將在今年第四季發射首批人造低軌衞星，遲過先前的計劃。該發射項目是「柯伊伯計劃」（Project Kuiper）的一部分，旨在透過數千夥人造衞星組成覆蓋全球的互聯網連接服務，與SpaceX的「星鏈」項目競爭。亞馬遜股價早段曾跌0.14%。