港股半年漲671遜色 諮詢縮價差提振活力

首階段涉10至50元 共300股 最多收窄六成 港股上半年最後一個交易日仍反彈乏力，恒生指數倒升過百點後反覆受壓，收市僅升兩點，收報17,718點，6月埋單跌361點或1.99%，扭轉之前4個月的升勢，20天線再跌穿50天線（現處18,180點），為去年8月後首現「死亡交叉」。港股通減免股息稅未有消息，但香港交易所( 00388 )為提高股市流動性，宣布準備收窄港股買賣價差，首階段涉及10至50元的證券。

事實上，隨着「中特估」受捧，連同港股通昨再錄淨買入36.62億元，上半年「北水」淨流入3,714億元，比去年全年還多，期內港股通買賣金額相對主板成交的比率按年再升4.69個百分點至32.07%，比5年前僅10.66%顯著提高。

港交所則就下調價位0.5至50元的證券之最低上落價位，展開公眾諮詢，9月20日截止，涉股票、房地產投資信託基金（REIT）和股本權證，期望年底前刊發諮詢總結，確定下一步行動。

該所建議，首階段先將10至20元的最低上落價位減半至0.01元、20至50元降六成至0.02元，這批約300隻的適用證券佔日均成交約30%，之後觀察其成效及影響再決定是否再把約1,300隻0.5至10元的適用證券減半至0.005元。

港交所：助降交易成本 港交所證券產品發展主管羅博仁表示，實際買賣價差成本是交易成本的最大元素，下調最低上落價位，買賣價差理應也可以直接收窄，從而有助減低香港市場總交易成本，配合正在制訂和規劃中的許多新舉措，可再提振市場活力，有助鞏固香港作為國際金融中心的地位。

就暫不改動50元以上的證券，諮詢文件指出，原由是當前價位價格比率符合初步市場反饋及國際慣例，但如果今次改革見成效，也可能會改。不包括0.5元以下股份的理由是它們僅佔股票日均成交金額約0.5%，且交易通常由偏好回轉以獲較大利潤的散戶主導，獲利要較大的最低上落價位。

宏高證券投資經理梁杰文形容，下調最低上落價位應有助大戶降低部署的成本，但就算流動性改善，也不會顯著利好大市，內地消費信心低迷、內房寒冬、美息持續高企，以及中美矛盾激化等因素短期內不會逆轉，北水佔成交比例則反映外資活躍度降，北水亦不見得熱情，且看三中全會在民企經營、內房及消費上有沒有大改革，暫時看下半年都會偏向悶局，但由於國企股受捧，不至於會進一步大跌。

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