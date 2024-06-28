股市估市：AI主題領美股板塊輪動

近期投行紛紛上調標普500指數目標價，在多間大型科技股推升下，美股近期走勢強勁，加上經濟好轉，以及人工智能（AI）主題加持，讓投資者風險偏好增加，尤其科技股繼續受關注，預期相關股份升勢可延續，不妨考慮以定期定額布局美國科技股票基金。

標指今年以來已上升約15%，帶動美國股票基金都有不俗表現。今年科技產業繼續由AI主導，預估更多行業參與者加入研發新產品，相信行業將保持百花齊放局面。

美國經濟及企業營運表現穩健，美股將出現健康及合理的板塊輪動，預計未來兩季大型增長股可望維持較高盈利增長。至於其他行業，預期盈利增長仍會逐步改善。產業方面，在AI主題下，半導體、電力、原材料，以及工業等行業可持續關注。從基本面看，科技企業的資產負債表和盈利能力持續改善，自2022年以來，即使資金成本上升，業績仍在持續增長。

日股仍具長遠投資價值 另外，日圓長時間偏軟，對長線投資當地市場十分有利。手上持有日圓的投資者可考慮日圓計價的基金。儘管短線受美日息差大影響，日圓兌每美元仍處弱勢，以目前的日圓水平，相信並非日本政府可以接受，預期當局將有干預行動。

有經濟學家認為，與過去20年平均值計算，日圓已過度貶值，預計日圓長線升值幅度可達30至45%。若想投資日本企業，可考慮投資日本股票基金，以一籃子股票捕捉後市機會；如果傾向較穩健保守投資，可考慮配置一些日圓計價的平衡型或債券型基金，以賺取股債收益機會，以及享受日後圓匯升值的效果。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊