市建九龍城項目再招意向 估值減兩成
市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目曾於去年10月截收意向書，事隔8個月後，該局最新公布於今日再次就項目招收意向，截止日期為7月12日。項目估值亦隨市況調減，最新下限價約20.6億元，較去年低逾兩成。
該局指出，項目去年收到發展意向書後，經考慮多項因素，決定於今年第三季才進行招標，並於期間優化項目篩選合資格發展商的準則。但由於至今已相距一段時間，因此再次邀請有興趣參與的發展商遞交意向書。
去年曾收31份
項目地盤面積約5.71萬方呎，可建總樓面約51.41萬方呎，預計可建約810伙。市建局會撥出超過5,382方呎的淨作業樓面面積，興建一所社區幼兒中心。同時會興建一個地庫停車場，提供約300個公眾停車位。
綜合市場估算，預計項目每方呎樓面地價約4,000至5,000元，估值最高約25.7億元。
而項目去年截收意向書時，市場最低估值約26億元，樓面呎價約5,060元，反映最新估值已有所下調。
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