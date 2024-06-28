市建九龍城項目再招意向 估值減兩成

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目曾於去年10月截收意向書，事隔8個月後，該局最新公布於今日再次就項目招收意向，截止日期為7月12日。項目估值亦隨市況調減，最新下限價約20.6億元，較去年低逾兩成。

該局指出，項目去年收到發展意向書後，經考慮多項因素，決定於今年第三季才進行招標，並於期間優化項目篩選合資格發展商的準則。但由於至今已相距一段時間，因此再次邀請有興趣參與的發展商遞交意向書。