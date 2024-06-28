二手低價：太古城890萬易手 6年貶近三成

二手樓價尋底，向為樓市指標的鰂魚涌太古城再錄損手買賣，海天花園單位成交價跌穿「9球」，料今年首見，約6年帳面貶值近30%。

太古城6月暫錄約22宗買賣，市場消息透露，上述為恒天閣中層單位，實用面積約584方呎，兩房間隔，成交價890萬元，呎價約15,240元。原業主於2018年購入上址，帳面跌價近370萬元。資料顯示，同期數海天花園單位低於900萬元的成交，要追溯到去年12月。

同屋苑紫樺閣中層單位，實用面積約1,015方呎，市傳日前以1,670萬元成交，呎價約16,453元。同座更低層單位2021年以2,300萬元登記轉售，最新做價低約27.4%。

奧柏‧御峯迷你戶360萬沽 市區單幢樓迷你單位「冧價」。市場消息稱，旺角奧柏‧御峯一個連平台特色戶，實用面積約284方呎，以360萬元成交，呎價約12,676元。原業主持貨約12年，帳面損失逾20萬元。置業2地產張志文指出，同座高層同室單位減價70萬元，亦以360萬元沽，低市價約15%。兩單位成交價料屬同類二手新低。

各區二手成交頻頻損手。香港置業莊家豪稱，將軍澳日出康城領峯7座極低層單位，實用面積約673方呎，套三房間隔，減價約74萬元，以約646萬元成交，呎價約9,599元；原業主於2019年7月以約830萬元購入，帳面虧損約184萬元。

美聯樊志聰表示，青衣灝景灣6座高層B室，實用面積約849方呎，放盤約半個月，減價至1,270萬元成交，呎價約14,959元。同座中層戶今年3月售價相同，反映屋苑樓價已回落。

君臨天下10年跌價220萬 至於豪宅市場情況相若。市場消息指，九龍站君臨天下3座中層A室，實用面積約794方呎，日前連車位以2,228萬元成交，呎價約28,060元。據了解，原業主早於2014年購入上述物業，持貨約10年仍要損手，帳面跌價逾220萬元，貶值幅度約9%。

再有地產代理違反一手住宅銷售條例而被判處監禁，該名代理被控於2021年銷售將軍澳日出康城SEA TO SKY時，為誘使買家購入物業，就發展商提供的第一按揭作出具欺詐性或罔顧實情的失實陳述，被判入獄7周。