ONE STANLEY兩前排臨海洋房招標
近日豪宅新盤交投不斷，發展商趁勢加推。建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，上載最新銷售安排，落實下周二起招標發售兩座最前排的臨海獨立洋房，招標期截至7月18日。
集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述包括2號洋房和5號洋房，實用面積分別為4,732方呎及4,693方呎，同為四房四套間隔，享有海景，設有電梯。其中，5號洋房名為「Delphi」，意為世界的中心，附連1,624方呎花園及1,045方呎天台。全盤提供82伙，至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。
富豪‧山峯四房售2802萬
百利保控股(00617)等的沙田九肚富豪‧山峯，昨以招標售出第5座6樓B室，實用面積1,612方呎，屬四房兩套間隔，成交價2,802萬元，呎價約17,382元，成交期為360日。富豪物業代理董事衞振聲表示，樓市全面撤辣後，相信物業市場仍然向好。
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，今日展開次輪銷售，共發售156伙。包括以價單形式出售118伙，其餘38伙特色戶則以招標形式發售。銷售於同日下午一時截票，發售的單位涵蓋開放式至三房，折實價299.37萬元起。
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