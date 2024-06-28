ONE STANLEY兩前排臨海洋房招標

近日豪宅新盤交投不斷，發展商趁勢加推。建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，上載最新銷售安排，落實下周二起招標發售兩座最前排的臨海獨立洋房，招標期截至7月18日。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述包括2號洋房和5號洋房，實用面積分別為4,732方呎及4,693方呎，同為四房四套間隔，享有海景，設有電梯。其中，5號洋房名為「Delphi」，意為世界的中心，附連1,624方呎花園及1,045方呎天台。全盤提供82伙，至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。