新盤部署七一假吸客
柏蔚森I上樓書 兩房戶佔七成
位於啟德跑道區的柏蔚森分3期發展，合共提供1,305伙。率先推出第1期柏蔚森I，涉當中291伙。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣稱，項目定價會參考同區臨海豪宅，市場對減息預期升溫，料項目會吸引有意置業人士轉租為買。遠東發展地產總裁方文昌表示，將短期內開放項目示範單位，預計7月開售。
尚逸短期內開售
由樓書所見，今期由兩座住宅大樓組成，分別是樓高26層的第5座，及樓高8層的第6座。所提供的戶型涵蓋一房至三房，實用面積234至560方呎。一房僅佔28伙，實用面積272方呎起，料細絕啟德同類戶型。主打的兩房有205伙，實用面積374至469方呎。至於三房有46伙，另外有12伙屬於連平台或連天台的特色戶。該期數的預計關鍵日期為2025年8月31日。
早前以「買樓送樓」作招徠的單幢盤尚逸，計劃短期內公布首輪銷售安排。市場人士預計，首輪將推售首兩張價單全數共81伙，並有機會搶先成為7月首個開售全新盤。資料顯示，首兩張價單單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積213至492方呎，折實價380.9萬至1,258.68萬元。入場單位為6樓E室開放式戶，實用面積213方呎，折實呎價約17,883元。
此外，將於七一長假展開銷售的項目，大多數屬餘貨盤，或是延長招標期的現樓項目。萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO已更新樓書，並隨即對外開放現樓示範單位，將於下周一起以招標形式發售19伙。
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