尚逸短期內開售

由樓書所見，今期由兩座住宅大樓組成，分別是樓高26層的第5座，及樓高8層的第6座。所提供的戶型涵蓋一房至三房，實用面積234至560方呎。一房僅佔28伙，實用面積272方呎起，料細絕啟德同類戶型。主打的兩房有205伙，實用面積374至469方呎。至於三房有46伙，另外有12伙屬於連平台或連天台的特色戶。該期數的預計關鍵日期為2025年8月31日。