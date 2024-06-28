族裔多元企業較賺錢論被質疑

跨國顧問機構麥肯錫曾寫過多份報告闡述管理層族裔多元如何利好一家公司，殫精竭慮得出「它能提高經營溢利率」的高論，早前卻遭經濟學者「打臉」。

北卡羅萊納大學教堂山分校教授漢德（John R. M. Hand）及德州農工大學副教授格林（Jeremiah Green）依照麥肯錫測量族裔多元的方法，測試標普500指數成分企業中族裔最多元的25%（A組），於2015至2019年的經營溢利率，是否優於最不多元的25%（B組）。結果是54%的A組企業經營溢利率好過行業中位數，但B組也有51.2%，而且麥肯錫的偉論連屬於入門統計學內容的「Z測試」都未能通過。

學者：顛倒因果關係 兩位學者指出，由於不知麥肯錫以哪186家美國和加拿大大企業做統計樣本，遂採用標普500指數成分股，以它們是美國最大的企業，樣本質素不會與麥肯錫相差太遠。然而，兩人進而指出，不但經營溢利率與族裔多元與否無關，連收入增長、毛利率、資產回報率（ROA）、股本回報率（ROE）都經不起統計學的考驗，反而是財務表現較優秀的企業更多元化，即麥肯錫把因果關係倒轉。

族裔多元背後的唯才是用和包容必定有助招賢納士，但業績好壞受很多因素影響，所以這場辯論本質上難分勝負，但反映西方對ESG投資的批判之聲愈益高漲。曾任摩根士丹利投資銀行家的倫敦商學院金融學教授埃德曼茲（Alex Edmans）直言︰「ESG不會令你賺大錢。」