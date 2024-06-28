標普潔淨能源指數跑輸大市

First Solar在2027年每股盈利料達37美元。

ESG比較多體現於環保，如銀行會揚言減少為煤炭發電項目融資，或關注潔淨能源板塊。事實上，新能源板塊表現欠佳是給ESG投資「倒米」的重要原因，以標普全球潔淨能源指數（SPGCEI）為例，截至周三止12個月的回報為負22.99%，跑輸美股標指49.53個百分點。然而，SPGCEI兩大權重股First Solar（FTSR）及Enphase Energy（ENPH）近期獲券商看好。

瑞銀調高First Solar目標價 瑞銀指，過去5年，美國大型太陽能發電場的電力40%由亞馬遜、微軟、Meta及Google消耗，鑑於他們承諾過全盤使用潔淨能源，這些人工智能（AI）公司的潔淨能源需求勢必大增。美國能源部估計，當地今年太陽能裝機容量會破紀錄增加36吉瓦（GW），按年多增近倍。

專家指，隨着組件價格下跌，太陽能發電成本已跌至非常具競爭力的水平，幾乎最便宜，情況就像中國；券商Lazard推算，太陽能發電場每度電的成本（不計儲電設備）折合約22.62至71.76港仙，比同屬潔淨能源的天然氣便宜，計及聯邦政府稅務優惠，包含儲電設備的太陽能發電場每度電的成本最低折合僅29.64港仙。

由於美國對中國製太陽能設備窮追猛打，捕捉以上投資機遇必須關注美股。瑞銀推薦FSLR的原因正是美國的保護主義和AI「食電」，預測該企2027年每股盈利會達37美元，以去年為基數，4年的複合增長率（CAGR）接近48%，目標價升至350美元，比周三收市高41.16%。

巴克萊薦吸Enphase Energy 巴克萊則唱好ENPH（其產品為逆變器，把太陽能電池生產的直流電換成日常使用的交流電），指該企「最壞時刻已過」，上調評級至「增持」，目標價升至134美元，比周三收市高30.16%，一來是前瞻市盈率已遠低5年平均，二來是需求已跌無可跌。ENPH去年股價暴瀉，FactSet資料卻顯示，53%券商都予「買入」評級，其中瑞穗更「牛」，目標價設於147美元，理據包括太陽能滲透率提高之際，具備強勁的議價力和穩健的毛利率。

加州大學柏克萊分校高盛公共政策學院推算，若今年起12年再安裝1,200GW的清潔能源裝機（風力、太陽能加儲電設備），美國就能實現90%電力來自潔淨能源。然而，業界提醒，現時發電站項目併入電網時間過長，以及興建大型電網，乃美國增加太陽能發電亟待解決的問題。