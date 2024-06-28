ESG股票基金年內走資3120億

發行量大減 年回報11%遠遜傳統股 環保、社會及管治（ESG）近年被金融界奉為圭臬，但英資投行巴克萊發現，今年以來全球ESG股票基金錄得客戶資金淨流出400億美元（約3,120億港元），為有紀錄以來第一年資金呈流出勢頭，其中4月的走資規模更高達140億美元，且所有主要市場都「大出血」。

研究機構斥科網泡沫翻版 巴黎獨立投資研究機構AlphaValue聯合創始人兼策略主管戈捷（Pierre-Yves Gauthier）毫不客氣直言，「ESG根本就是千禧年代科網泡沫的翻版」。

他的言論未免過激，或許更適合反映ESG基金產品去年下半年發行量大幅縮減，更根本的原因還是回報。摩根大通5月發表的報告指出︰「過去12個月，全球可持續主題股票基金大致錄得11%回報，（不刻意強調可持續的）傳統股票基金則賺21%。」基金研究公司晨星的可持續研究全球總監比奧伊（Hortense Bioy）也承認，可持續基金過去兩年投資回報乏善可陳已令投資者卻步。

貝萊德相關基金規模減半 更諷刺的是，左派政客和環保鬥士口中「貪婪的石油公司」近期股價理想，不少ESG股票基金不僅錯過，還遭表現低下的清潔能源板塊重創。

就連被視為ESG運動旗手的全球最大基金公司貝萊德，亦將旗下全美最大ESG基金剔出其經典的60/40投資組合（股票佔六成、債券佔四成），而該ESG基金今年5月的管理資產規模（AUM）為128億美元，比起2021年底的峰值250億美元可謂「腰斬」。

法資基金巨頭東方匯理的「負責任投資總監」（Chief Responsible Investment Officer）洛熱爾（Elodie Laugel）則把美國ESG基金被冷落的現象歸因於美國社會的兩極化和政壇對ESG運動針鋒相對的爭拗。

事實上，ESG股票基金在歐洲一樣「大出血」，晨星統計顯示，於歐洲註冊的可持續股票基金在今年首4個月合共錄得302.8億歐元的資金淨流出。

對於歐洲註冊可持續固定收益基金期內卻合共錄得646.6億歐元的資金淨流入，晨星的解釋也非常「金融」，指市場今年初估歐洲央行今年會減息5次，現在因應歐央行調高通脹預測，僅估兩至3次，「高息持續更長時間可能是投資者偏好投資級別債券的原因，ESG債券基金的持倉多為投資級別債券。」

歸咎監管趨嚴礙投資意欲 歐洲大型能源公司對潔淨能源的取態也變得審慎，連號稱全歐最大潔淨能源電力公司的挪威國企Statkraft，上任兩個月的新行政總裁（CEO）剛宣布把2040年海上風電的安裝目標由10吉瓦（GW）縮到6至8GW，2026年起陸上風電、太陽能及儲電設備每年安裝目標降到2至2.5GW，指可再生能源行業面對的市場環境變得具挑戰性。

市傳英國石油（BP）在新CEO上場後亦暫停海上風電項目，理由是項目現金流不理想，並把重心調回傳統油氣業務，回應股東對公司能源轉型計劃的不滿。

比奧伊補充，對於ESG基金的監管日益嚴格也影響投資者的興趣。舊稱「德意志資產管理」的DWS早前向美國監管機構支付1,900萬美元罰款來了斷「漂綠」（Greenwashing）調查。

貝萊德行政總裁芬克坦言，「ESG」一詞已被極左派和極右派武器化用來攻擊對方，自己不會再用，但強調貝萊德會繼續運用手上的股權，跟企業就減低碳排放、改善企業管治和各種社會議題進行溝通，也因此會繼續投資化石燃料公司，推動他們採納能源轉型計劃，預料到2030年，已設定科學減碳目標的證券發行者會佔集團總投資最少75%。