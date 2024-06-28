Levi's去季營收失望 僅升8% 增派股息

美國上市的牛仔褲製造商Levi's Strauss公布截至今年5月26日的第二財季業績，營收按年升8%至14.4億美元，不及預期的14.5億美元；淨利潤為1,800萬美元，即每股盈利4美仙，扭轉一年前虧損160萬美元。

期內，不包括一次性項目，經調整淨利潤為6,600萬美元或每股16美仙，勝市場預期的11美仙，主要受惠於向消費者直接銷售和成本削減繼續取得成果。該企將股息提高8%至每股13美仙，是6個季度以來的首次上調。

除了季績遜預期外，上周該企向各州檢察長提交安全事故報告，承認本月13日受黑客的憑證填充攻擊，導致逾7.2萬名客戶的私隱資料外洩，惟官方未有回應會否向受影響客戶提供身份監察服務。其股價在美股周四早段曾跌18.12%。

H&M經營溢利遜色 此外，全球第二大上市時裝零售商H&M公布截至5月底止第二財季經營溢利按年大增50%至71億瑞典克朗（約52.37億港元），不及市場預期的74億瑞典克朗；經營溢利率為11.9%，同樣遜預期；銷售增加3%至596.05億瑞典克朗。其股價昨日在歐洲股市一度大跌15%。

H&M表示，剔除匯率變動後6月銷售額按年下跌約6%，主要受累於惡劣天氣，但到上月底天氣好轉，銷售亦有所回升。