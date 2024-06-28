Bosch擬收購惠而浦

市場消息指，德國工程及家電品牌Bosch正考慮收購美國家電製造商惠而浦，以提升其在家用電器市場的地位。不過，惠而浦股價在美股周四早段曾跌2.08%。

據報Bosch一直在與顧問討論對惠而浦提出收購要約的可能性，惠而浦目前市值約為48億美元。惠而浦近年一直進行重大重組，將其歐洲業務併入一間由土耳其競爭對手Arcelik旗下公司，並分拆其中東和非洲業務。為提升獲利，日前惠而浦才宣布裁員約1,000人。

助提升家電市場地位 目前，Bosch是全球最大汽車零件生產商，同時也有生產家庭電器，如洗碗機、雪櫃、吸塵機等，若能併購惠而浦，將可產生協同效益。

Bosch行政總裁Stefan Hartung本月曾表示，公司擬擴大美國業務，並認為併購是正確的途徑，不排除跨入新的業務領域，似乎已率先露了擬併購同業的口風。不過，對於近日市場傳聞，兩家公司均未予置評。

分析指出，由於消費環境低迷，惠而浦正面臨「重大挑戰」，而潛在收購者相信，未來消費市場可望復甦。若Bosch順利收購惠而浦，這將成為其今年披露的最大筆交易之一。