英偉達冀拓AI領域 推工業自動化

人工智能（AI）投資熱潮大贏家英偉達（Nvidia）舉行股東周年大會，創始人兼行政總裁黃仁勳談到英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）等紛紛試圖搶奪其市場份額和地位時，不否認其他廠商的產品會較便宜，但考量到運作性能及其他成本，英偉達的晶片更具經濟效益。

他表示，英偉達的整體策略是維持地位，聚焦的領域已從遊戲轉移至數據中心，同時尋求為其AI開拓新的市場，如工業機械人，計劃與每家電腦廠商和雲服務供應商攜手實現，「下一波AI浪潮將使價值50萬億美元的重工業實現自動化。機械人工廠將協調機械人製造機械人，製造機械人產品，英偉達將從中受益。」此外，各國積極利用自己的基礎設施和數據去開發AI，確立所謂「主權AI」，也會加強英偉達市場地位。

黃仁勳稱，英偉達已經實現「良性循環」，即一個擁有最多用戶的生態系統經過進一步改良後，又吸引到更多用戶；同時強調新的Blackwell平台將被「每一家主要雲端服務提供商、伺服器業者和領導型AI企業採用」，包括亞馬遜、Meta、微軟、OpenAI和富豪馬斯克的AI初創公司xAI。

黃仁勳上年薪酬漲六成 另外，股東通過黃仁勳今年1月底止財政年度的薪酬方案，合計3,420萬美元，比對上年度增近60%；其薪酬絕大多數與營運表現掛鈎，英偉達的股價急漲，大大推高了黃的薪酬。同時，近日因內房危機失去大量國企客戶的羅兵咸，仍能繼續為英偉達核數。