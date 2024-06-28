美光收入指引欠驚喜

上季經調整轉賺54億 股價早段仍跌 憑高頻寬記憶體（HBM）成為人工智能（AI）受惠股、全球記憶體廠商三甲當中唯一的美國企業美光科技（Micron）指引截至8月底止本財政季度的收入將介乎74億至78億美元，以中間值76億美元計按年增長89.52%，可惜只是與市場預期一致，未有帶來驚喜，股價周四早段曾挫5.93%，可見AI概念股估值高飛後變得愈來愈難炒。

今明年高頻寬記憶體售罄 HBM更高的數據吞吐量可加速運算，跟英偉達（Nvidia）的晶片協同工作，為開發AI不可或缺，也是市場對美光寄予厚望的重點。公司預計，8月底止2024財年相關收入為「幾億美元」，毛利率優於傳統DRAM，下財年會飆至「幾十億美元」（Multiple $Bs），預計HBM市場份額下財年會達到與其DRAM市場份額相應的水平。

另外，今、明兩年的HBM俱已售罄，大部分HBM按合約價格出貨，下年工作是擴大HBM的客戶基礎，其中HBM3E產量下年會有所提升，並有信心以更先進的HBM3和HBM4E維持技術領導地位。

繼韓媒爆出記憶體龍頭三星電子把伺服器用DRAM及企業級NAND記憶體的價格提高15至20%後，美光亦預計，2024年兩者需求量增長都有「10至19%中段」，全行供應追不上，中期看DRAM需求增速為「10至19%中段」，NAND為「10至19%高段」。NAND斷電後數據不會消失，DRAM相反，但電腦和電話處理任務用的都是DRAM。

料PC今年稍後啟動換機潮 一些外媒指美光在傳統領域——個人電腦（PC）和智能手機需求仍較呆滯，但美光不算悲觀，預計2024年PC出貨量有低單位數增長，而且Windows 10明年「壽終正寢」、Windows 12推出，以及AI電腦，均可推動PC在今年稍後會出現的一波換機潮，動能明年更強，並相信新一代AI電腦會佔明年PC出貨量相當一部分；而本年全球智能手機出貨量亦會有低至中個位數增長。

業績公告顯示，截至5月底止2024年第3財季，公司收入按年增長81.52%至68.11億美元，其中直接受惠AI的運算與網絡分部收入按年增長85.24%至25.73億美元；經調整純利7.02億美元（約54.76億港元），按年虧轉盈；又指引本財年經調整每股盈利1至1.16美元，按年扭虧為盈，中間值1.08美元亦勝預期。

到底美光有甚麼「得罪」了投資者？基金經理多相信是估值升得太急。Counterpoint Research分析員卻認為，問題是公司稱HBM明年都缺貨，對比SK海力士顯得略有不足（海力士上月稱正探討增產方案，以及時滿足客戶），又指其AI記憶體比不上SK海力士，一般記憶體不及三星。

SK海力士已把HBM4量產時間提前至明年，副社長朴明宰昨稱，由於HBM訂製產品需求日益多元化，要與客戶和晶圓代工企業緊密合作，並已做好準備在下一代AI記憶體保持領先地位，又否認HBM業務的發展受惠於三星團隊過檔。

美光經調整毛利率