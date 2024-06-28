英物業轉按每月供款升達50%

英國物業轉按將要每月多供最多五成！英倫銀行發表最新一期《金融穩定報告》，指出約35%或逾300萬戶背負樓宇按揭的家庭，目前按揭息率俱低於3厘，但隨着按揭陸續到期，由現在至2026年轉按將需多付利息。普遍家庭每月需要多付180英鎊（約1,778港元），升幅約28%；當中約40萬戶，每月的供款升幅更高達50%。

這是因為英國的住宅按揭年期可短至兩年，但過去兩年利率大升，上周英倫銀行維持利率不變後，基準利率高懸在5.25厘的16年高位。惟報告強調無論企業或家庭目前對高利率環境有較佳的適應，只是租樓人士因租金在今年首季按年升16.5%顯得較辛苦。至於現時的金融風險，主要來自美國和其他地方的商業房地產價格下跌問題，以及外國選舉後帶來的不穩定，例如法國政府債券近期價格大跌。

歐央行料年內再減息一次 歐洲其他地區方面，歐元區5月份M3貨幣供應按年增長1.6%，較上月增長1.3%加快，高於市場普遍預期增長1.5%。歐元區6月經濟景氣指數微降至95.9，遜市場預期升至96.1，前值由96向上修訂至96.1，工業景氣指數則由前值負9.9降至負10.1，遜市場預期升至負9.6。

歐洲央行首席經濟學家連恩表示，若物價壓力如目前預測的那樣有所緩解，歐洲央行將繼續減息，但若出現令人不快的意外，放寬貨幣政策的步伐可能會放緩。歐洲央行管委卡日米爾亦認為，今年料可再減息一次。

瑞典央行則一如預期維持利率於3.75厘不變，並認為貨幣政策應逐步調整，如果通脹前景不變，下半年可能減息兩至3次。意大利5月工業生產者價格指數（PPI）按月升0.3%，按年跌3.5%。

另外，由二十國集團（G20）委託機構所做的一份報告指出，富裕國家未能對億萬富豪徵稅，因此有必要實施一項針對富人的最低限度的全球稅。當中建議，對全球約3,000名財富逾10億美元的億萬富豪徵收2%的財富稅，這可能每年帶來2,000億至2,500億美元的收入，又認為這將減少富有人士避稅的動機，有助消除不平等。