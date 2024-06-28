港交所：LME研在港設金屬倉庫

計劃分3階段進行 LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）指，擬以香港作為其中一個倉庫地點的工作會分3階段進行計劃，首階段與第三方機構研究法律、稅務等的可行性，坦言香港高地價是最大難題，亦未有明確的時間表，但補充由於倫敦和香港的法律制度基礎一致，故現時並無大問題須解決，期望年底前有新消息可公布。

第二階段則是為LME許可的營運商物色合適地方和設備。有部分營運商在港有業務，在「摸底」時，已得到許多支持。會否就土地問題尋求政府支援，他未有正面回應，僅指整個計劃的研究中，政府十分支持，亦受到業界的歡迎。第三階段會視乎前期工作再審視。目前LME在全球有32個倉庫，亞洲區包括南韓、日本、台灣、馬來西亞及新加坡。

鼓勵更多電子交易 LME市場發展部主管馬諾文（Robin Martin）謂，正鼓勵更多電子交易，今年次季內有關交易佔比已突破交易總額50%，預告今夏將宣布一系列有助提升電子交易流動性的措施，以進一步帶動電子交易份額。

他又指，將於稍後推出新的電子交易平台LMEselect 10，不但能減低延遲性，也能將現在的電子和非電子市場數據合併；並提到LME早前推出了新的收市價計價方法，採用「成交量加權平均價格」（VWAP），令收市價的價格發現流程有更大的決定性、透明度和標準化，也是一種更公平的市場定價方式，相信有助增加流動性。