圓匯再貶見4.85港元

日官員只出口術 憂單邊走礙經濟 日圓兌每美元周四繼續在38年低位徘徊，貶值態勢頑固，昨日亞洲市早段曾見160.81，折合每百日圓兌港元在4.85算。至於圓匯走勢進一步轉弱，官方至今仍然只以「出口術」應對，財務大臣鈴木俊一再三強調，非常憂慮匯率波動對經濟的影響，認為圓匯猛烈的單邊走勢並不可取，重申當局正密切關注匯率變動及分析背後因素，必要時將採取行動。

有分析指，日本央行暫且按兵不動，是與美國今日公布個人消費開支（PCE）物價指數有關，因數據極度左右美國聯儲局何時減息，繼而影響美日息差。

事實上，近期除了鈴木俊一及財務省財務官神田真人接連開腔回應圓匯走勢，最新內閣官房長官林芳正亦加入「出口術」團隊，稱政府將採取適當行動應對匯率過度波動，又指匯率迅速波動並不可取。

大行估兌每美元165始干預 花旗銀行估計，日本對入市干預的態度謹慎，主因當地經濟表現穩健，加上日央行有機會在10月加息至0.25厘，美國亦有機會即將減息，兩地息差收窄或會推動日圓回升。

外界估計圓匯要跌至170水平才觸發央行出手干預，花旗亦有類似看法，該行投資策略及資產配置主管廖嘉豪指由於日本通脹重臨，企業開支重新加速，加上當地資金未必會如以往般積極擴大海外資產規模，在日圓貶值動力減弱下，日圓或要在短時間內貶值至165水平，才會觸發央行入市干預。

當地家庭金融資產破頂 事實上，日圓近年成為了投資者拋售首選，而觀乎大戶舉動亦反映一二。美國商品期貨交易委員會（CFTC）早前公布的數據顯示，截至6月18日的一周，資產管理公司大舉押注日圓貶值，是自2006年有紀錄以來最悲觀，同時對沖基金押注看淡日圓。

日本股市昨日結束連續3日升市，日經平均指數收跌325點或0.82%，報39,341點；東證指數（TOPIX）收跌9點或0.33%，報2,793點。

此外，日股近年轉強推動當地家庭金融資產大增，並且創歷史新高。日央行公布，截至2024年3月底為止日本個人（家庭部門）金融資產按年大增7.1%，至2,199萬億日圓（約106萬億港元），連續第5季呈現增長，金融資產規模亦連續第10季突破2,000萬億日圓（約97萬億港元）大關，是連續第5季創有統計以來的歷史新高。

至於期內在外流通的國債金額總計為1,224萬億日圓（約59萬億港元），按年減少0.4%。其中，日央行持有的國債金額為580萬億日圓（約28萬億港元），按年減少0.2%，是8個季度來首度減少，佔整體比重達47.4%。

每百日圓兌港元走勢