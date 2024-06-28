股壇MasterMind：恒指七翻身寄望內地扶持政策

信誠證券聯席董事張智威（Alvin）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，港股走勢偏淡，主要受多個因素影響，包括半年結在即，銀行在6月紛上調定存息搶錢，其次是人民幣貶值，加上昨日適逢期指結算日，大戶明顯想壓低大市去結算。展望7月走勢，他指出，要觀望內地會否有新的扶持政策出台。

車股睇好比亞迪小米 科網股近期走弱，張認為與電商618購物節銷售數據不理想有關，令投資者對整個板塊欠信心，而小米傳出遭高層減持消息，令股價跌更多。不過，他認為小米現價有值博空間，可考慮分注吸納，因為小米旗下汽車SU7銷售理想，加上公司還有手機及家電業務，其物聯網概念值得憧憬。

另外，日圓兌每美元匯價跌穿160水平，創下38年新低。張指美元走強，不利兌美元一籃子貨幣，加上日本央行遲遲未有加息行動，令市場失望，相信日圓弱勢仍會持續一段時間。

想知道張智威更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。