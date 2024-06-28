惠譽指港零售弱累租金

香港地產業低迷，影響地產公司現金流和還款能力。信貸評級機構惠譽發表報告指出，其覆蓋的中港兩地房地產公司在高息環境和寫字樓業務壓力下，令利息覆蓋率和評級上調空間收窄，如加上近期香港零售銷售疲弱，或導致零售租金收入有下行風險。

今年寫字樓空置率料17% 該行引述地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）的數據，指全港寫字樓空置率去年底達創紀錄的16.4%，租金較2019年高位低一成六。今、明兩年強勁的甲級寫字樓落成量，令情況雪上加霜，料今年空置率或升至17%，租金將跌5至10%。

不過，該行覆蓋的業主股，去年底普遍的寫字樓租用率逾89%，主因是物業質素高和地點佳。

報告指出，任何減息步伐的延誤、寫字樓市場長期供應過剩，以及香港零售消費持續疲弱，均可能增加受評發行人的利息覆蓋率壓力。該行料美國利率或於本年底前回落至5厘，明年底或回落至3.75厘。然而，該行評核的部分發行人，由於不斷增長的投資物業組合、靈活的派息政策，以及多元化的收入來源，可緩解一些利息覆蓋率下降的影響。