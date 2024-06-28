大摩估新世界積極減債

或售核心資產農地削派息 大摩指出，上述交易總代價14.4億元人民幣，連同今年2月底以40.2億元出售荃灣D Park予華懋集團之後，淨負債比率將由去年12月的67%稍為降至65%。該行預計，2024財年該企現金利息支出為107億元，高於2024年上半年來自租賃和旅館年化經常性息稅前利潤35億元。

在目前持續的高息環境下，該行相信，新世界會採取更進取的資本回收方式，例如出售農地，甚至出售核心資產，並需要進一步削減股息以大削負債率。該行予新世界「減持」的投資評級，目標價為8元。

另外，該企繼續推進減債計劃及增加現金流。消息指出，新世界將在本月底前完成出售80億元的非核心資產，涉及在去年7月至今年6月的出售；更透過抵押上海K11購物中心獲得一筆數十億元人民幣貸款。此外，據報新世界將盡量行使一隻永續債在明年3月到期的贖回權，以減低利息支出，主因是一旦放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5厘的平均融資成本。