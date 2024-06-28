金管法央行展央行數碼幣跨境合作

香港金融管理局與法國中央銀行展開批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）合作，推進金融創新。據悉，該合作為歐洲央行歐元體系（Eurosystem）探索工作第二階段的一部分，金管局亦成為歐元區以外參與此項計劃的主要央行機構。

港法雙方簽署諒解備忘錄，共同研究其wCBDC基建（即金管局的Ensemble項目沙盒和法國央行的DL3S）之間的互通性，重點研究實時跨境和跨貨幣支付，探索交易結算效率，促進不同地區金融市場基建之間互通。

法國央行第一副總裁Denis Beau表示，合作將透過不同的用例，研究如何使用代幣化港元及歐元進行外匯交易同步交收。是次合作適逢金管局最近宣布Ensemble項目，期待在該基礎上進一步測試DL3S平台，並優化跨境支付共同促進普及金融。

金管局副總裁李達志稱，期待與法央行進一步探索不同跨境支付方案和應用案例，促進金融市場互通性，以及推動全球代幣化市場的發展。

該局助理總裁（金融基建）鮑克運認為，雖然真實資產代幣化仍未成為主流，但金融基建要有前瞻性，隨着未來代幣化市場覆蓋面增加，該領域將有巨大的發展潛力。他補充，由於該計劃處於試驗階段，將不會涉及實質資產。

另外，金管局發表本地銀行業季報，今年首季零售銀行除稅前經營溢利按年增5%，主要受持有作交易的投資收入增加，但部分升幅被總經營支出及貸款減值撥備增加抵銷；淨息差收窄至1.53%。

港銀特定分類貸款比率升 首季銀行貸款總額減少1%，其中在香港使用的貸款減少1.2%，在香港境外使用的貸款及貿易融資均跌0.5%。首季末銀行體系特定分類貸款比率增至1.79%，去年底為1.56%；與內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由2.58%升至2.77%。同期，信用卡貸款拖欠比率微升至0.33%，住宅按揭貸款拖欠比率微升至0.08%。