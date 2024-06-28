花旗料港樓價全年跌逾10% 按息企4厘

高息環境持續，花旗維持對本港樓市審慎的觀點，料今年樓價跌幅或超過一成。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，目前租金回報水平仍低於實際按揭利率，預計要等到按息回落到3至3.5厘，才會見到樓市好轉。

雖然花旗預測美國聯儲局今年內會減息3次，累計減幅0.75厘，惟廖嘉豪指出，香港銀行的港元最優惠利率（Prime rate，P）未必會很快跟減，惟未有對P息下調時間點作具體預測。目前情況下，花旗預計今年香港的按息保持在4.14厘以上，就算是租金水平比較高的屋苑，租金回報率亦只有3.4厘左右。

新盤潛在供應達11萬伙 他提到，投資相關的買樓需求亦因為高息環境而受到打壓，原因是美國10年期國債孳率息仍然高企，存款利率偏高，意味有很多其他投資選擇。他認為要美國10年期債息回落至3厘左右，才會重新刺激香港樓市的投資需求。

供應方面，一手住宅貨尾仍然較多，同樣不利樓價。該行指出，整體新盤潛在供應仍有約11.2萬伙，包括7.2萬伙在建但未售、2.1萬伙建成但未售，以及1.9萬伙準備動工。一手貨尾積壓，導致房地產發展商賣樓時開價謹慎，連帶二手樓價格亦會受到負面影響。

維持恒指年底目標19800 另外，該行維持今年底恒生指數19,800點的預測目標，並指個別板塊仍有投資機會，建議關注內銀、互聯網、新能源電動車等。至於內房，他表示，內地新推出土地供應減少，加上刺激需求的措施，二手樓價跌幅有所放緩。雖然新屋銷售仍然疲弱，惟該行預計即使內房庫存需要21個月消化，樓價仍將在6至9個月內加速穩定。