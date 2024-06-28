港股挫373點創兩月新低

僅4藍籌逆市升 仍無阻3企擬今接力招股 人民幣匯價疲弱，令港股於期指結算日進一步向下。恒生指數昨日收挫373點或2.06%，全日低位更較5月20日高位跌10%，技術調整進行中。不過，市況調整無阻新股趕半年結首次公開招股（IPO），市傳今日至少3間企業接力招股。

農夫山泉小米瀉7%差絕藍籌 恒生指數低開143點，報17,946點後，跌幅逐步擴大，最多插412點，低見17,677點，全日收報17,716點，回落至兩個月低位；國企指數跌153點或2.37%，報6,324點；科技指數挫100點或2.73%，報3,588點。主板成交增至逾1,042億元。

致同（香港）會計師事務所昨發表《買賣協議研究報告2024》指，本港上市公司買賣協議活動於今年上半年出現復甦迹象，首季交易宗數為67宗，按年增72%；至於今年首5個月的交易宗數為107宗，按年增長26%。當中，出售協議宗數在今年首5個月增長52%。

新股市場方面，消息指，內地網上長期病管理平台方舟雲康、廣汽集團旗下智慧出行平台如祺出行，以及內地石油煉製及石化設備製造商瑞昌國際將於今日起招股，預期7月中旬前掛牌。

企業陸續有來，內地珠寶公司周六福昨向聯交所遞交上市申請，去年淨利潤6.59億元人民幣，按年增長14.68%；收入按年升66.02%至51.49億元人民幣，其中，加盟店模式佔55.4%。今年初有傳其估值達14億美元或以上，並擬集資數億美元。

另外，內地企業數碼化解決方案公司百望股份已通過聯交所上市聆訊，意味着公司可於短期內開始招股。

本港上市公司交易有復甦迹象。圖為致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈。 恒指年內走勢