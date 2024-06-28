道指高開122 大鱷月內狂掟科技股

美國3大指數周四早段做好，道指曾升122點，報39,250點；標指升12點，報5,490點；以科技股為主的納指升87點，報17,892點。高盛研究報告中指出，對沖基金在本月大規模拋售科技股，按目前數據推算，淨倉位減少的幅度料將為2017年以來最大的月度紀錄。

高盛指出，遭對沖基金拋售得最多的是半導體股及半導體設備股，其次是軟件股和互聯網股。在不久之前，無廠半導體公司英偉達（Nvidia）一度成為全球市值最大公司，惟其後股價急劇回調。

亞馬遜擬設新平台賣平貨 另外，瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東表示，雖然經濟強勁和減息前景繼續推動美國股指上漲，但漲幅集中在少數「超大型」股上，估值往往存在泡沫。雖然他對美股的看法整體持「中性」立場，但指部分目前表現落後而盈利指引持續改善的行業中，有特定股票可能有追漲機會。

企業消息方面，美國電商巨頭亞馬遜於周三突破兩萬億美元的市值，其股價在周四早段一度升1.78%，報197.07美元。外媒引述消息指，亞馬遜擬推出專門銷售低價產品的新分部，以應對來自中國的拼多多、Shein等平價電商挑戰。報道稱，亞馬遜在其網購平台上的新平台專區，將銷售大量由中國直送的無品牌商品，許多商品定價低於20美元。

新領失業救濟少於預期 亞馬遜將改變其發貨方式，「由原來先運到美國倉庫，重新分配後再派送」，改為直接從中國發貨送達消費者手中，預計送貨時間為9至11日。雖然亞馬遜未有透露具體推出新服務的時間，但有參與會議的消息來源透露，預計新平台專區會在秋季開始接受商家入駐。

另外，歐洲藥廠諾和諾德表示，其「減肥神藥」Wegovy在中國上市初期將限制供應量，以免影響在其他地區的供應。

數據方面，美國首季國內生產總值（GDP）作最後修正，以年率計的按季增速由原來1.3%提高至1.4%。與此同時，美國上周首次申領失業救濟人數為23.3萬人，略少於預期；截至前周止持續申領人數為183.9萬人，多過預期。5月耐用品訂單意外地按月增長0.1%，勝預期。