歐盟擬微降部分內地電動車關稅

Volvo新車推遲美交付 其他中國電動車生產商方面，如果配合歐盟調查而未被抽樣調查，將被徵收20.8%加權平均關稅；不合作的企業就會被額外徵收37.6%關稅。歐盟委員會已通知相關企業，新的臨時關稅將於7月4日開始實施，最終的關稅決定將在今年11月公布。

貿易戰再開打，車企亦要變陣。吉汽母企吉利控股旗下富豪汽車（Volvo）宣布，由於美國將對中國進口電動車徵收最多超過100%關稅，公司押後在美國推出一款電動車，要到明年才會發貨。

富豪汽車副行政總裁兼商務總監Bjorn Annwall向外媒稱表示，美國有新的關稅，歐盟也可能出台關稅，「我們的美國客戶原本希望在今年秋季收到這款車型，但不幸的是，要到明年才能到手。」

業界憂全球貿戰升級 據報，富豪已開始在中國張家口生產EX30，並將於明年在比利時逐步增加這款小型SUV的產量。Annwall指，這意味着若歐盟關稅下月生效，進口至歐洲的EX30可能會被徵收20%的額外關稅，為期約一年，將會在一定時間內影響公司、客戶及銷量，但強調這只是過渡期，而且只針對一種型號，因此是可控的。反而，更大問題是，若爆發更廣泛全球貿易戰，未知會發生甚麼事。

事實上，電動車已成為大趨勢，南韓現代汽車最新發表平價的小型電動SUV（運動型多用途車）Inster，售價低於2.5萬歐元（約20.88萬港元），料將於今夏率先在南韓上市，其後出口至歐洲、中東和亞太地區。