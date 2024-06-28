華金融企傳要求員工棄遞延獎金

近年內地提倡「共同富裕」，伴隨的不單止是各個行業相繼整頓，還有金融從業人員的高薪時代走向終結。最新就有傳內地多間金融機構為響應「共同富裕」，已要求高級別員工放棄遞延獎金，並在某些情況下退回前幾年的工資，或是將超出290萬元（人民幣‧下同）部分的薪資返還。

外媒引述消息指，包括招商局集團、光大集團和中信集團的國有實體，最近幾周向部分下屬公司員工傳達上述指示。一些共同基金經理也面臨返還先前幾年賺得不符合新規的薪資壓力。

除了「共同富裕」，內地早年亦有所謂的「三條紅線」政策，限制房企有息債務規模，延至今年第二季才稍為「讓路」，允許北上廣深等一線城市出招撐樓市，下調購房首期及房貸利率下限。

碧桂園接3復牌指引 不過，日資投行野村最新指在推出鬆綁樓市政策的城市中，北京放寬力度不足，未有跟隨上海向針對本地人的限購令進行重大調整，反映北京對鬆綁樓市做法比較保守。摩根士丹利亦指出，相比上海，預期北京放寬樓市措施對銷售影響較溫和，對能否持續改善銷售保持審慎看法。

至於有關境外債務重組的最新情況，碧桂園正與包括代表銀行債權人的協調委員會、代表債券持有人的專案小組在內的債權人團體及其顧問，一同積極探索所有可行的境外債務重組選項，以推進一個能為集團建立一個可持續資本結構的全面債務重組方案，全面重組方案相關工作正進行中；而去年財務報表則仍在編製中。

另香港司法機構網站顯示，遠洋集團已收到香港法院的清盤呈請，呈請是由紐約梅隆銀行倫敦分行提出，聆訊日期為今年9月11日。