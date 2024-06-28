華首5月工業利潤增3.4％料續放緩

受投資收益增速回落等短期因素影響，今年首5個月規模以上工業企業利潤按年僅增3.4%，比首4個月升幅放緩0.9個百分點，單計5月，增長0.7%，遠低於4月的4%升幅。即使日前召開的國務院常務會議表明，要加大力度吸引外資，深化重點領域對外開放，但投行摩根大通料短期工業企業利潤增速或進一步放緩。

國家統計局公布，首5個月工業企業實現利潤總額2.75萬億元（人民幣‧下同），意味5月錄6,596.9億元，按月增11.97%。整體而言，工業企業首5個月的營業收入利潤率為5.19%，比首4個月改善0.19個百分點，私營企業亦由3.55%改善到3.76%。國統局工業司統計師于衞寧亦指，從毛利角度看，首5個月毛利增速比首4個月加快0.8個百分點，可見工業企業效益基本面持續改善。

中央促加大力度吸外資 值得留意是，外商及港澳台投資企業在首5個月利潤約6,827.8億元，按年增12.6%，私營企業亦有7.6%增長，跑贏還未止跌的國有控股企業。因此，周三的國務院常務會議指，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引及利用外資，多措並舉穩外資，並深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求等。

不過，摩通估今年工業企業利潤按年只升5.2%，尤其是工業企業前景尚存不確定因素，就內地而言，仍續受樓市拖累。樓市買賣活動疲弱抑制對建築相關行業的直接需求，樓價跌帶來的負財富效應也限制更廣泛的產品需求。