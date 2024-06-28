人民幣持續低殘 專家估放寬波動區間

官價連挫7日 在岸價頻挑戰弱方波幅下限 為應對外部壓力，內地監管層放寬人民幣匯率波動的節奏愈見緊湊。中國外匯交易中心周四公布的人民幣中間價報7.127兌每美元，按日下調22點子，再創去年11月23日後新低，7日累計調低122點子。同時在岸價亦低見7.2689的逾7個月最弱水平，逼近7.27算，繼續在中間價弱方的2%交易波幅限制價位附近徘徊。分析指，若離岸人民幣兌美元走勢出現較大幅波動，不排除中國人民銀行強化離岸人民幣流動性調節的可能。

亞幣上半年貶逾半成 外媒引述麥格理亞洲匯率策略師Trang Thuy Le說，人行有可能繼續以每日20至30點子的節奏調弱中間價，但這或推動單邊貶值預期，即期匯率可能頻頻挑戰2%的交易區間下限，從而提高國有銀行拋售美元的壓力。人民幣在岸價昨午4時30分收報7.2689，按日跌23點子，創7個半月低位，距離日內交易區間下限不足10點子；人民幣離岸價則在7.3關爭持，高位僅報7.2948。

儘管中方允許人民幣調節空間加大，但無意間也向市場發出避險信號，似為下半年美國總統大選作準備，以迎接更大的匯率波動風險。內媒報道，信用評級機構東方金誠首席宏觀分析師王青認為，由於美國聯儲局推遲降息預期升溫，以及美國經濟基本面持續強於歐洲和日本，刺激6月以來美匯指數上行，拖累人民幣兌美元被動受壓。

亞洲大多貨幣兌美元匯率遭遇貶值風暴更大，中國銀行研究院在報告指，今年上半年日圓、韓圜、泰銖等亞幣兌美元貶值幅度均逾半成；相比其他非美貨幣，人民幣匯率表現穩定。

或增發離岸央票添流動性 考慮到目前人民幣匯率基本保持反向波動走勢，業界料短期內除透過中間價發揮調控作用外，推出其他穩匯市措施的可能性較小，惟不排除人行或透過加大離岸央票發行規模等方式，調節離岸人民幣流動性。

人行金融穩定局昨發文稱，有效防控金融風險是金融高品質發展的必然要求，下一步將在宏觀層面掌握好經濟增長、經濟結構調整、金融風險防範三者之間的合理平衡，有效防範化解金融風險，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。人行調查統計司前司長盛松成亦指，中美息差壓力只是階段性，相信人民幣兌美元匯率進一步下行的空間有限。即使目前人行的利率有下調的空間，但目前不宜大幅降息。

滬深股挫 外資掟貨百億 不過，人民幣匯價之外，中國長期國債及滬深股市亦在尋底。內地10年及30年期國債期貨主力合約債價再集體上漲之際，滬綜指昨在接近全日最低位收市，跌0.9%，報2,945點，為逾4個月來低位；深成指更跌1.53%，創業板指數亦回吐1.59%，分別收報8,849點及1,703點。大市交投持續低迷，兩市全日成交6,263億元人民幣，外資透過滬深股通更淨沽出109.57億元人民幣，為今年1月17日後最多，可見資金情緒每況愈下。

國際評級機構標普全球評級昨確認，中國長期及短期主權信用評級為「A+」及「A-1」，並維持展望「穩定」不變，以反映內地經濟復甦持續。中國財政部有關負責人回應指，在前期另外兩家評級機構穆迪、惠譽下調中國主權信用評級展望的情況下，標普決定維持「穩定」展望，是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可。正如標普所言，雖然內地經濟面臨一些問題和挑戰，但隨着宏觀政策落地見效，未來仍將維持穩定增長。

人民幣在岸價近月變幅 6月亞幣兌美元走勢「無運行」