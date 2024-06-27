宏觀剖析：美實現軟着陸利開啟減息

環球主要央行正陸續開始減息，歐洲央行已於本月減息0.25厘，英倫銀行可能會倣效。雖然其他主要央行表示，其利率決策不會受到美國聯儲局的行動影響，但聯儲局決策將會對整體金融市場產生長遠影響，包括消費者和企業獲得融資的成本困難程度，及對大宗商品價格和貨幣匯率等產生重大影響。若真正看到美國經濟增長持續放緩，將有助聯儲局於今年稍後時間開始下調政策利率。

過去一個多月，初步迹象顯示美國經濟正放緩及通脹數據改善，因此降低經濟出現「不着陸」的機會率，調高出現「軟着陸」的可能性。

事實上，經濟數據放緩的影響已反映於各項經濟指標上，由消費者信心、離職率到首次申領失業救濟金人數可見，早前對勞動市場過熱的擔憂或言過其實。當中，非農就業是關鍵數據。4月及5月份的數據顯示，核心行業（不包括醫療保健在內的私營企業）的就業增長速度放緩，是個利好迹象。

通脹朝正確方向邁進 通脹方面，隨着地緣政治緊張局勢緩和，油價已由4月高位回落。同時，美國4月及5月份消費物價指數（CPI）進一步改善，特別是在核心行業，如不包括房屋在內的服務業。對聯儲局和金融市場而言，美國整體通脹仍處於偏高水平，但較首季有所改善，朝正確方向邁進重要一步。

若經濟增長動力持續疲弱，將為聯儲局開始下調政策利率創造有利環境。不過，金融市場出現一個令人困惑的現象，4月份ISM服務業採購經理指數（PMI）在過去一年多以來首次跌破50的盛衰分界線，反映行業正出現收縮，新訂單、就業和生產出現明顯疲軟。然而，尚未清楚造成這種情況的具體原因，該項向來被視為具有前瞻性指標，在疫情後似乎變得不太可信。現在，若基於一項疲弱的調查指標而調高經濟「硬着陸」風險，似乎言之過早。

由於下調「不着陸」的可能性，因此對環球債券市場前景有所改善。此外，聯儲局最新會議消除在經濟數據維持強勁的情況下會否進一步加息的討論，證明了持續看好環球存續期（利率風險）是合理的。

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