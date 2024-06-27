大行觀點：市場多變 趁機捕捉優質股

雖然今年債券起步緩慢，但固定收益目前仍能提供比往年更高的孳息率，且在減息最終來臨時或會獲得期待已久的提振。對於尋求將收益與增長結合的投資者而言，兼具債券收益能力和股票增長潛力的多元資產策略或是一個強而有力的組合。

宜減少依賴收息股 然而，以往行之有效的組合需要重新調整，以適應目前現實。債券孳息率不再像2020年中般接近谷底。有些債券類別已經搭上了更高孳息率的順風車，因此注重收益的投資者不必過多地投資於高風險的債券領域，也不必專注尋找替代收益來源以產生具有吸引力的收入。鑑於可能處於經濟周期的後期階段，這一點尤為重要。

由於目前債券孳息率甚具吸引力，依賴股票收益的需求比過去少。5年前，在一個孳息率較低的環境中，典型的多元資產股票配置嚴重傾向於支付股息的股票（例如公用事業、必需消費品、能源等），試圖從股票中榨取額外收入。

目前堅持同樣方法的投資者，或會被迫放棄股票的上升潛力。不少多元資產收益策略仍傾向於股息支付股份，以及更注重收入而不是增長的價值風格，這種傾向在當前的市場環境中通常不會得到回報。相反，轉向更像核心的股票基礎具有意義，將收益能力與長期增長潛力相互結合。從歷史上看，與以股息為重點的股票相比，盈利增長的優質來源往往具有更好的上升潛力，並且在經濟增長放緩時可能會繼續表現良好。

隨着債券市場較容易獲得更高回報，多元資產收益投資者應考慮將股票配置傾向具較強增長前景的股票。當今的市場體制，令投資者需要透過更高品質的債券而獲得更高收益，同時傾向從以收入為重點轉變為透過股票獲得優質增長。

聯博香港