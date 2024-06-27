●發展局公布，原定於周五截標的元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地，招標期限將延長約半年至今年12月27日，以回應業界需更多時間制訂相關建議的訴求。

●原業主為太平協和集團或有關人士，早前被接管人推出標售的鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及第8723號餘段地皮，資料顯示以10億元登記易手，估計可能是內部轉讓。