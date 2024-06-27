簡訊一覽
●順豐同城(09699)宣布，預計於今年7月起於香港發展並拓展同城即時配送服務，正在港招募大量步兵、單車、電單車、私家車和客貨車騎手夥伴，據說騎手每小時收入最高可達300元，平台送遞任務將以文件、小型包裹等非餐配送為主，並設額外目標獎賞；而香港地區騎手專用手機應用程式（App）「SoFast Rider」已陸續在各大流動App商店正式上架。
●美聯集團(01200)發盈喜，至今年5月底止5個月錄純利約1.7億元，並基於2023年上半年賺約3,900萬元急增，料今年上半年純利將大增；同時公布由昨日起晉升馬泰陽為集團行政總裁（住宅）。
●金朝陽集團(00878)持有大部分業權的銅鑼灣希雲大廈，4月強拍因未有承價而收回，其後申請下調底價遭拒，遂提出上訴，上訴申請剛獲土地審裁處批准。
●新世界發展(00017)向母企周大福企業悉售天得發展30%股權，以加強財務狀況，代價約14.4億元人民幣，預計從中錄得收益約1.13億元。天得發展主要資產是深圳的前海周大福金融大廈。
●發展局公布，原定於周五截標的元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地，招標期限將延長約半年至今年12月27日，以回應業界需更多時間制訂相關建議的訴求。
●原業主為太平協和集團或有關人士，早前被接管人推出標售的鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及第8723號餘段地皮，資料顯示以10億元登記易手，估計可能是內部轉讓。
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