27%亞太機構投資者 擬年半內增持黃金

道富環球投資管理聯同世界黃金協會發布《黃金洞察報告》調研結果顯示，27%亞太地區機構投資者預計在未來12至18個月增加黃金投資，相比北美機構投資者僅佔21%。

調查顯示，24%的亞太地區機構投資者並無投資黃金，比例與北美地區機構投資者相同。在餘下76%有黃金投資的資產持有者中，黃金佔資產配置0.1至0.9%者佔22%；黃金佔資產配置1至4.9%者佔46%；以及黃金佔資產配置5%或以上者佔8%。

亞太地區機構投資者投資黃金的3大考慮因素，包括黃金是一種久經考驗的分散投資工具，尤其是在金融市場和經濟波動時期（59%）；長期而言黃金提升風險調整後的回報（37%）；以及黃金是一種有效對沖美元疲軟的工具（37%）。

視為長期核心資產 相反，最常被引用限制投資黃金的因素包括黃金沒有票息或股息（59%）；由於缺乏制度化的財務模型，難以計算黃金的內在價值（37%）；美元強勢令黃金的吸引力減低（25%）。

道富環球投資管理亞太區黃金策略師徐志傑表示，亞太地區愈來愈多機構投資者將黃金視為長期投資的核心資產，充分展現黃金在提升投資組合均衡度及多元化方面的優勢。

世界黃金協會歐洲和亞洲首席市場策略師John Reade表示，黃金是一種久經考驗的分散投資工具，尤其是在金融動盪和經濟不確定時期，這是推動亞太地區機構投資者投資於黃金的首要原因。投資者對黃金投資價值的認同感空前高漲，隨着市場預期聯儲局將在今年內轉向寬鬆政策，以及美國即將舉行競爭激烈的總統選舉，相信市場今年對於黃金的需求將持續上升。