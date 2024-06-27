OpenAI禁中國等使用API服務
市場消息指，OpenAI用戶陸續收到「警告信」，指自7月9日起，會停止向所有「不支援國家和地區」提供應用程式介面（API）服務，以阻止這些國家和地區的公司利用ChatGPT建構自家人工智能（AI）產品。
事緣ChatGPT開發商OpenAI的服務已經在全球超過160個國家及地區提供，惟一直都未包括內地及香港在內，但不少兩地的初創企業都會透過虛擬私人網絡（VPN）或其他方法，來存取OpenAI的API平台，並且用來建立自家應用程式。但近日陸續有用戶收到上述通知，惟未有解釋原因。
業界指出，OpenAI終止向中國等國家提供API服務，或與有美國軍方背景的新上任董事會成員Paul M. Nakasone關注國家安全有關。
中興：AI面臨4大挑戰
另一方面，內媒引述中興通訊(00763)執行董事、總裁徐子陽指出，AI面臨4個挑戰，包括算力的供給依然存在各種瓶頸；AI在一些嚴肅場景仍存差錯；聚焦訓練但推理不足；商業閉環還存在巨大挑戰。他認為，需要多方共同努力來建設開放AI生態，涉及以營運商及互聯網廠商作為驅動者，並以晶片提供商與模型提供商等作為築路者，而消費者和企業有使用訴求。
會計師行畢馬威發表的《財務報告與審計中的人工智能：駕馭新時代》報告指出，AI技術已經在企業的財務報告過程中獲廣泛採用，大部分企業正在試用或正式採用AI，並預計在未來3年達到接近普及應用的水平。綜觀環球各地，北美地區企業採用AI協助製作財務報告的普及程度最高，已有39%的企業正選擇性或廣泛應用AI；其次是歐洲（32%）和亞太區（29%）。
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