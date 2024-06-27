OpenAI禁中國等使用API服務

市場消息指，OpenAI用戶陸續收到「警告信」，指自7月9日起，會停止向所有「不支援國家和地區」提供應用程式介面（API）服務，以阻止這些國家和地區的公司利用ChatGPT建構自家人工智能（AI）產品。

事緣ChatGPT開發商OpenAI的服務已經在全球超過160個國家及地區提供，惟一直都未包括內地及香港在內，但不少兩地的初創企業都會透過虛擬私人網絡（VPN）或其他方法，來存取OpenAI的API平台，並且用來建立自家應用程式。但近日陸續有用戶收到上述通知，惟未有解釋原因。

業界指出，OpenAI終止向中國等國家提供API服務，或與有美國軍方背景的新上任董事會成員Paul M. Nakasone關注國家安全有關。

會計師行畢馬威發表的《財務報告與審計中的人工智能：駕馭新時代》報告指出，AI技術已經在企業的財務報告過程中獲廣泛採用，大部分企業正在試用或正式採用AI，並預計在未來3年達到接近普及應用的水平。綜觀環球各地，北美地區企業採用AI協助製作財務報告的普及程度最高，已有39%的企業正選擇性或廣泛應用AI；其次是歐洲（32%）和亞太區（29%）。